遭控三接港灣工程破壞藻礁 中油：生態是變動狀態

大聲喊著口號，痛批因為三接的港灣工程破壞生態，有如「對藻礁霸凌」。多個環保團體出面指控，三接的港灣工程造成海流改變，加上沉箱工程擾動海底表層軟泥，引發淤泥埋覆藻礁，導致藻類覆蓋率下降，也讓一級保育類的珊瑚面臨大浩劫。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，「我們發現到，中油過去說這個地方因為三接蓋之後，生態越來越好，這真的是個大謊言，這種天大的謊言，其實小學生級別的都可以辨識出來。」

監督施政聯盟召集人陳椒華批評，「當初一直說這個外移、外推是最好的，對生態保育是最好的，但明顯不到2年就證明是一個大失敗。」

環團公布當地海底攝影圖片，強調當地生態受到嚴重破壞，顯示工程對環境造成巨大影響，要求中油等單位盡速補救。對此中油回應，生態是一種變動的狀態，任何影響都可能造成生態變化。

中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅回應，「我們沒有說一定是誰的影響，但是可能還要考慮的是，因為我們整個環境，像三接的話他的環境，我們是開放的水域，所以南來北往這些的各種影響，都有可能沉落在我們的潮間帶。」

中油強調，這個海域為開放式水域，附近也曾發生工業偷排案件，正由檢方偵辦中，很多因素都會造成生態影響，也強調會持續與主管機關合作，維護生態環境。