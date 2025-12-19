中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中連鎖咖啡品牌歐客佬，被巴拿馬莊園主指控，假冒頂級藝妓咖啡豆品牌販售，涉嫌欺騙消費者，時隔多日，歐客佬董事長首次出面致歉，強調是資深員工，忙中有錯，才會誤植咖啡豆名稱，已經和園主達成和解，還在洽談和解金，而全案移送地檢署後，已列他字案偵辦。





遭控假冒頂級咖啡豆 歐客佬致歉：資深員工粗心(圖/民視新聞)









連鎖咖啡品牌歐客佬董事長、總經理，親上火線，深深一鞠躬致歉，因為他們被巴拿馬莊園主指控，冒用世界冠軍莊園名義，販售咖啡豆，涉嫌欺騙消費者。

業者表示已經跟園主道歉達成和解 但和解金還在洽談(圖/民視新聞)









業者說，他們從2023年開始，和莊園主威廉先生接觸，這回是資深員工，把lacabra藝伎咖啡，誤植為sophia藝伎咖啡，雖然這兩款咖啡，都是由威廉先生的莊園所生產，不過價差至少一倍，業者表示已經跟園主道歉達成和解，但和解金還在洽談。





台中食安處獲報前往下架、封存問題咖啡豆將全案函送地檢 目前檢方也已經列他案偵辦(圖/民視新聞)













台中食安處獲報後，前往下架、封存問題咖啡豆，將全案函送台中地檢署偵辦，目前檢方也已經列他案偵辦。知名咖啡品牌，捲入誠信爭議，業者還原事發始末，盼能及時止血，挽回商譽。









