遭控假球眷！與高志綱12強合照被挖出 女星林倪安疑捲婚外情

女星林倪安疑捲婚外情風波，與高志綱的合照也被網友翻出。（圖／翻攝@nianlin ）

女星林倪安近日疑捲入與統一獅教練高志綱的婚外情風波，引發網友熱議。網友挖出林倪安過去多次現身球場的照片，包括與高志綱在12強賽事的合照及場邊側拍畫面，引起外界諸多揣測。事件曝光後，林倪安已將社群平台threads設為不公開，Instagram也關閉留言功能，目前尚未對此事公開回應。這位自稱「喜歡棒球的不紅藝人」，畢業於北市大運動藝術學系，過去曾擔任綜藝節目助理主持人，也有發行單曲與寫真書，其Facebook和Instagram粉絲總數達60萬人。

林倪安的社群媒體上曾多次分享與球員互動的照片，甚至曾發布12強賽事與高志綱的合照及場邊側拍畫面。網友發現她似乎經常使用家屬票入場，這也讓外界質疑她與球員關係密切的原因是否單純因為運動相關背景。林倪安曾在個人主頁上自我介紹為「喜歡棒球的不紅藝人」，她過去也製作過棒球主題歌曲《Home run to the sky》，MV中還找來啦啦隊女孩共同演出，展現她對棒球的熱愛。

林倪安不僅出現在球場邊，還曾訪問過前職棒球星林智勝。在訪問中她表示：「學長好，好久沒有看到你了，突然有點緊張。其實我心裡是住一個小朋友，只是他偶爾才會出來。」這段訪問也顯示她與棒球圈的互動並非近期才開始。

面對外界的指控，林倪安目前沒有直接回應。不過，她先前曾在threads平台發文表示很多人用AI變造截圖或合成照片、聲音，被網友解讀可能是在間接澄清相關指控。事件爆發後，林倪安已將threads帳號設為不公開，Instagram也關閉了留言功能。

有網友質疑林倪安與球員互動密切的原因，是否因為她過去曾有啦啦隊表演經驗。對此，一位前啦啦隊員表示，球員與啦啦隊的互動其實很少，表示：「幾乎沒有接觸，我們連彩排的時候基本上也不會碰到球員，休息室也是分兩邊，基本上不會到，就是兩邊不會互通。」也有其他女孩解釋，球員與啦啦隊成員關係較好的，通常都是舊識或資深學長姊。目前外界對此事議論紛紛，但事件真相仍有待當事人親自說明。

