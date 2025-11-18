遭控凱思國際資金回流口袋？ 黃國昌嗆：到法院說

政治中心／綜合報導

黃國昌身陷狗仔跟拍疑雲，扯出他疑似收錢辦事，涉嫌貪汙！因為今年六月，黃國昌在立院質詢法務部，為成衣大廠臺雅集團已故董座，遭詐騙50億抱不平，同一個月，臺雅挹注200萬資金給凱思國際，甚至還傳出凱思的錢回流到黃國昌口袋！對此黃國昌反嗆抹黑，有話到法院說。

民眾黨主席黃國昌：「這怎麼軟軟的，這是不是壞掉啊，這好軟喔。」

一現身記者會，黃國昌神情自若，調整麥克風，不過黃國昌的狗仔風暴還沒停歇，週刊再踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際，有部分資金進到黃國昌手中。

民眾黨主席黃國昌：「過去的烏龍爆料抹黑報導，到現在都沒有公開道歉，現在又繼續用潑糞的方式在抹黑，我老實說有什麼話到法院去講，我不會隨著他們起舞。」

再度開砲週刊，更嗆聲要對簿公堂，但週刊質疑並非空穴來風，全因日前黃國昌的這段質詢。

法務部長鄭銘謙vs.民眾黨主席黃國昌（06.18）：「被詐騙的金額50億啊，偵辦的過程我都羅列出來了，在你們在處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙，我只是沒有公開講。」

黃國昌過往曾質詢法務部長關於臺雅集團已故老董遭詐騙50億。（圖／民視新聞）自爆幫了很多忙，但到底是什麼忙，時間點恰巧，黃國昌6月18日高分貝幫成衣大廠，臺雅集團已故董座，遭詐騙50億元抱不平，六月間臺雅集團的第二代接班人沈淳浤就挹注200萬元資金給凱思國際，不免遭人質疑中間恐有對價關係。

遭控凱思國際資金回流口袋？黃國昌嗆到法院說。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「利用立委的職權在帶風向，在給司法施壓，而現在真相大白，他站在質詢台質詢的個案，顯然都有他的政治目的或利益關係，上質詢台是為了收錢嗎，上質詢台是為了打擊其他的人士嗎。」

律師黃帝穎：「依照貪污執罪條例不違背職務受賄罪，低消是7年有期徒刑，如果今天周刊報導為真，錢回到黃國昌的私人口袋的話，他的刑度會比徐永明案還要重，也就是說最少7年4個月。」

面對周刊連環踢爆，黃國昌是否涉貪，隨著檢調出手，也將逐一釐清。

