遭控出軌還違規拍照 雷達站副站長遭記2大過調職

嘉義縣 / 綜合報導

阿里山雷達站，平常負責監控台灣海峽共軍動態，沒想到驚爆醜聞！一名上尉莊姓副站長被指控，隱瞞已婚身分，跟一名女網友交往，還拍攝戰情室電腦以及不雅影片傳給對方，也意外讓雷達站的官兵常常集體酗酒的情況曝光，現在這名莊姓副站長被記2大過，調職處分。

嘉義阿里山雷達站官兵說：「還不夠還不夠是不是。」白T恤男子喝到快不行，一旁穿著迷彩上衣的，幫他拍被催吐，看到桌上有碗筷，酒杯還有香菸，他們全都是阿里山，雷達站的官兵，這影片的拍攝者是他。

雷達站的上尉莊姓副站長，他同時遭指控，隱瞞已婚身分跟女網友交往，從雙方通訊軟體的對話中，曾拍下站內跟同袍喝酒的照片，傳給對方，還說6個人就喝了8手，也有工作紀錄，照片中還出現戰情室電腦，後續這名副站長對方老婆發現，向女網友索賠30萬，女網友則錄下與莊姓副站長通話，證明自己是受害者。

而整件事也意外曝光，雷達站官兵經常性集體酗酒，負責監控台灣海峽，共軍動態的阿里山雷達站，爆出這樣重大的軍紀醜聞，國防部表示，依規定已經莊姓副站長，記大過2次並調離阿里山雷達站，並於115年1月1日，以「不適服現役」退伍生效，只是軍方醜聞又添一椿，難免傷害國軍形象。

