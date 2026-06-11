遭控刪外交部1.04億媒宣費 徐巧芯批造謠抹黑要求道歉 吳思瑤急更正

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國民黨立委徐巧芯。(資料照，記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕民進黨立委吳思瑤今透過臉書發文稱，國民黨立委徐巧芯、翁曉玲提案刪減外交部媒宣費預算1.04億元。對此，徐巧芯反擊該案並非她所提，怒轟吳思瑤散播完全錯誤的訊息，要求立即更正錯誤說法，並向社會大眾說明真相、公開道歉。隨後吳思瑤已緊急將臉書內容更正為馬文君與翁曉玲提案，並向徐巧芯致歉。

吳思瑤今透過臉書指出，徐巧芯、翁曉玲提案刪減外交部媒宣費1.04億元，等於把外交部向國際發聲的經費全砍光。台灣真實、正確的聲音被封口噤聲，只剩國民黨鄭麗文這種中國傳聲筒的扭曲資訊，搭配認知作戰被無限擴大，「國民黨砍台灣外交預算，共產黨最開心」，這就是一種外交躺平。

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徐巧芯則反擊，吳思瑤指稱她提案「刪減外交部1.04億元」媒體宣傳費，這是完全錯誤的訊息，也是對社會大眾的誤導。事實是，該案並非她的提案，在委員會審查中她甚至提到「外交部仍然有媒體宣傳的必要性」，因此建議將相關的案子集中保留，交付政黨協商審查，當場並沒有任何立法委員反對，包括民進黨。

徐巧芯表示，相關預算提案內容與吳思瑤的指控完全不符，只要查閱公開資料即可證明。身為立法委員，不該透過錯誤資訊進行政治操作。民主社會可以有立場不同，可以有政策辯論，但不應該造謠抹黑。對於散播不實訊息的行為，她要求吳思瑤委員立即更正錯誤說法，向社會大眾說明真相，並公開道歉。

徐巧芯怒批，政治攻防不該建立在謊言之上，事實只有一個，公開資料也都查得到，請停止以訛傳訛，回到理性、誠實的公共討論。

隨後，記者實際去查閱吳思瑤的臉書貼文，發現內容確實已經更正為「馬文君、翁曉玲提案刪減外交部媒宣費1.04億」。徐巧芯也在該文底下留言重申，「這筆費用並非我提案刪減，你的資訊是錯誤的，請更正並道歉！更稱要砍外交部一億的是王義川。」

對於徐巧芯的強烈抗議，吳思瑤隨後也對此做出回應，「已向徐致歉、內文已更正，徐委員是提案凍結領事事務局，護照製作經費100萬元，後改主決議」。

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