遭控助「太子集團」幹部來台 李德維：不道歉就告

近日，國民黨立委林思銘及前立委李德維捲入太子集團關說爭議，他們被平面媒體指控替從事跨國詐欺的太子集團陸籍幹部向移民署關說入境台灣。兩人皆堅決否認這項指控，林思銘更在質詢中向移民署副署長求證，獲得確認未曾有任何關說行為。同時，李德維則要求相關媒體澄清道歉，否則將採取法律行動。此事也引發朝野政黨間的激烈攻防，國民黨方面反指民進黨與詐騙集團關係密切。

國民黨立委林思銘和前立委李德維日前遭平面媒體指控，替太子集團陸籍幹部劉學鋒、李丞丞向移民署關說入境台灣。面對這項指控，兩人在第一時間均予以否認。李德維強調，所謂詐騙集團入境的時間是在2015年、2017年和2018年，而他和林思銘是在2020年才當選立法委員，兩者完全不相干。他更進一步表示，若媒體不針對這則獨家報導澄清道歉，他將採取法律行動。

林思銘則在質詢中直接向移民署副署長謝文忠求證，詢問其辦公室是否曾針對任何太子集團成員的入境申請案發出函文或召開協調會，謝文忠明確回答「沒有」，藉此自證清白。

此事也引發國民黨對民進黨的強烈反擊。國民黨立委羅智強質疑，如果沒有美方提醒，民進黨可能會一直「裝死裝睡」，他認為民進黨高官與詐騙集團的關係「說不清、講不明」。

在金融監管責任方面，銀行局透露自2019年起已有52次關於太子集團的大額資金流動和洗錢申報。國民黨立委賴士葆質詢金管會主委彭金隆時，直指金管會對詐騙集團鉅額資金進出沒有警覺。彭金隆回應表示不應簡化這個問題，強調這是一個需要面對的國際性問題。

整起事件顯示，在打擊跨國詐欺集團的議題上，政黨間的攻防已超越了打擊犯罪本身，演變為政治責任的歸屬爭議，各方都試圖撇清與詐欺集團的關聯，同時指控對方與之有所牽連。

