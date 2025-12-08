遭控吞1.6億預支片酬 張柏芝法院崩潰
[NOWnews今日新聞] 香港女星張柏芝近日深陷合約官司，被前經紀人余毓興及其公司指控「收取逾4000萬港幣（約1.6億台幣）預付款卻未履行合約」，原告要求她補償至少1276萬港幣（約5300萬台幣）並交出帳目。案件日前已開審，今（8）日張柏芝再度現身高等法院，神情明顯憔悴，面對大批媒體，她僅簡短致意便快步入內，顯見承受相當壓力，她在法庭上也突然崩潰，怒吼：「所有指控都是假的！」精神狀態連法官都十分關心。
等候室反覆閱讀文件 情緒緊繃
張柏芝上午約8點半抵達法院，身穿深色大衣、佩戴口罩與墨鏡，原本保持禮貌微笑，但進入庭外等候室後，她摘下遮擋，表情逐漸緊張。她不斷翻閱厚重卷宗，時而深呼吸、時而閉目養神，試圖讓自己冷靜，助手也遞上可樂讓她提神，從小動作便能看出，她對這場訴訟的精神負擔已累積許久。
正式開庭後，張柏芝依指示坐上證人席，卻因回應內容頻繁偏離問題焦點，引發法官提醒她「請專注聆聽並直接回答」，原告律師則對多項合約細節逐一追問，她多次以「不記得」作答，甚至反問律師，引起庭上多次中斷，法官明確指示：「只需回答是否同意，不需反問。」場面一度緊張。
壓力爆棚當庭落淚 怒喊：根本都是假的
長時間的追問讓張柏芝情緒失控，她紅著眼眶激動大喊：「我兩天沒睡，真的很不公平！後面的媒體壓力太大！所有說法都是假的！」法院瞬間陷入安靜。法官見狀立刻安撫並詢問是否能繼續進行，她深呼吸後擦去眼淚，勉強回應：「可以。」張柏芝強調外界所指涉的事情皆不屬實，也反覆表示「壓力非常大」。
在審理中，張柏芝多次提到自己「從未親自處理合約」，一切皆由多年合作的私人助理兼經紀人周靜儀（Emily）負責，她表示自己只是依照安排工作，對財務與合約細節並不了解，這也使案件攻防焦點逐步落在「責任究竟由藝人本人還是經紀人負擔」。外界關注，這場牽涉億元金額的訴訟恐將持續攻防，成為香港娛樂圈年底最大風暴。
資料來源：張柏芝IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
