遭控多次前往香港！黃國昌駁斥「早被拒絕入境」 要求今中午前道歉

民眾黨主席黃國昌受訪。陳祖傑攝



民眾黨主席黃國昌「養狗仔」跟拍政敵、養駭客竊個資風波延燒，《鏡報》今（10/31）天再揭露，黃國昌與前永豐銀總經理張晉源在2021年前後曾多次一起前往香港，可能跟聘用狗仔隊的「凱思國際」金流有關係。對此，黃國昌駁斥，表示自己在2014年、2016年都曾經申請入境香港，不過皆被拒絕，後來就沒再申請，要怎麼在2021年前後去香港？他表示，要求《鏡報》今天中午12點前公開道歉，否則一定依法訴追責任。

《鏡報》今天報導指出，台北地檢署偵辦黃國昌狗仔團案逐漸進入核心，幾位被告多將責任推給林姓攝影記者，並試圖切割黃國昌責任，另外，黃國昌與張晉源在2021年前後曾多次一起前往香港，可能跟聘用狗仔隊的「凱思國際」金流有關係。

廣告 廣告

對此，黃國昌受訪時不滿表示，《鏡電視》、《鏡週刊》之前惡意造假，拿不出任何證據，「今天還不公開道歉，什麼時候要道歉？」他批評，今天輪到《鏡報》接續造假，而且記者不敢掛名，只用「政治組」，用這種虛構故事來抹紅，真是令人不齒。

黃國昌強調，自己在2014年香港雨傘革命、2016年都曾經申請入境香港，不過皆被拒絕，2020年後他連簽證都沒有申請過，「要怎麼去香港？我是神遊到香港去嗎？」他表示，要求《鏡報》今天中午12點前公開道歉，否則一定依法訴追責任。

黃國昌質疑，現在的新聞媒體好像造假都沒有關係，反正死豬不怕滾水燙，沒有人要負責、臉皮厚一點撐過去就好，「你們真的自己不會覺得丟臉嗎？自己寫手都不會抖、都不會心虛、都不會汗顏、不會覺得自己很可恥？」

更多太報報導

王鴻薇、張凱維是否向企業索賄 北檢今傳律師柯晨皓作證

黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝說話？

揭資安演練竟用中國產品 黃國昌：數發部敢處理新潮流大老？