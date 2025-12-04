遭控子女在校打同學！高雄市長參選人賴瑞隆回應了

民進黨立委賴瑞隆有意競選高雄市長，目前還在競爭黨內提名，就被爆料子女在校打同學，對此他也緊急做出回應。表示會全力配合校方調查，也會加強引導自己的孩子尊重他人。

民進長立委賴瑞隆。（圖／翻攝賴瑞隆臉書）

整起事件源於有家長爆料，表示自己的女兒在校被賴瑞龍的兒子打，女兒被打到逃進廁所鎖門避難，賴瑞龍的兒子竟跑去廁所堵人，據《中天新聞網》接獲可靠線報，當時他的兒子竟說「妳敢出來我就打死妳、賞你耳光」，過幾天連對方的哥哥都遭嗆：「你妹是神經病」、「你們全家都蠢貨，我打你妹怎麼了」言行相當囂張。

受害者的母親表示，女兒被賴瑞隆的兒子叫罵長達12分鐘，直到同學看不下去，找來2位同學一起救人，才讓孩子脫險，她難過地說：「這一幕讓人看了相當心碎」，事發後要求校方請這位打人同學的媽媽出來說明，但對方竟理直氣壯的說「你了解事情的經過嗎？」不認為自己的孩子有錯。



受害者的母親也痛批校方在獲知此事後竟然消極處理，只好向警方報案，而這一報才知道，這位打人同學的家長，竟然是南部某位重量級的市長參選人，讓她非常害怕，難過地說從未曾打過自己的孩子，但「現在卻被人傷害，我要的只是一個道歉，但對方態度卻相當惡劣，學校到現在也還無法處理這件事情，讓我相當心寒」。

該校對此則回應已經在調查此事，否認有消極處理，「若有任何疑似事件發生，家長如有相關訴求並提出調查申請，學校將會積極依據法定程序進行處理」、「會依法遵循教育部的相關程序進行。此案已經正式通報並展開調查，本校重視每一個事件，並會確保調查過程的透明與公正，保障學生的安全與權益」案發縣市的教育局則回應，目前正在了解整起事件中。

而賴瑞隆本人也在今天晚間對此做出回應，表示「對於我的小孩在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望盡快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作」、「我的小孩在學校與同儕間發生摩擦，身為父親，我們會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長」

賴瑞隆也希望各界「在關心事件的同時，可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

