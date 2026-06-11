遭控專利侵權進美國晶片恐遭禁 台積電回應了

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台積電遭控晶片專利涉侵權，美國國際貿易委員會審理中。

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美國媒體報導指出，台積電正面臨專利侵權訴訟，有兩家愛爾蘭專利授權公司提出申訴，台積電最先進製程生產的晶片侵犯專利，內容是AI加速器晶片的關鍵技術，其中一家持有的專利是二０二一年從聯電取得，目前訴訟正由美國國際貿易委員會審理，若最終認定侵權成立，最嚴重可以禁止相關晶片產品進入美國。對此，台積電表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

目前美國行政法院預計六月進行初步裁定，十月做出最終決定，多名共和黨議員要求執行美國專利權，不要因為台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位，而給予特殊待遇。不過，民主黨參眾議員也在先前函請國際貿易委員會，提醒任何制裁措施，恐衝擊美國本土半導體生產、AI等高科技發展以及國防安全與當地經濟。

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美國媒體Axios報導指出，這場爭論正逐漸演變成一項測試：隨著美國越來越依賴台積電供應先進晶片，華府是否會因此改變處理涉及台積電爭議案件的方式。

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