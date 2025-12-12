遭控對連署助理「查水表」 傅崐萁駁：都綠媒在亂講

國民黨團總召傅崐萁。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化，引發國會助理強烈反彈，超過200名跨黨派立委助理連署，要求陳玉珍撤回提案，昨卻從媒體報導傳出，國民黨團傅崐萁竟「查水表」，追查連署的國會助理。對此，傅崐萁今（12日）駁斥，這都是綠媒在亂講。

傅崐萁不滿稱，一個民主法治的社會不可以做這樣的事情，而且國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該有尊重。「查水表」的事情是千千萬萬不能做的事情，這些綠媒不要再放假消息，天天在製造國家的事端，沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公佈是誰。

