遭控性侵不起訴！黃連煜告網友求公道敗了 「身心俱疲」不上訴

黃連煜遭控性侵獲不起訴確定，提告女網友誣告敗訴，決定不上訴。（資料照，翻攝自黃連煜臉書）

曾獲金曲獎客語歌王的黃連煜，2023年遭一名女網友在社群影射性侵，黃隨即駁斥並配合檢方調查，士林地檢署認定犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。黃認為名譽受損向女網友提起民事訴訟，但法院認為貼文未指名道姓、且無法證明誣告故意，因此駁回，黃今（10日）發布律師聲明，表示身心俱疲，不再上訴。

2023年間MeToo風波延燒時，一名女網友在臉書發文爆料，稱「我做了一場夢」，影射遭黃連煜性侵，當時黃所屬工作室發聲明否認指控，稱文章為「虛構幻想」，傷害公司及個人名譽，士林地檢署偵辦後，確認並無女方所指控情事，認定黃犯罪嫌疑不足，依法不起訴處分。

黃連煜認為名譽遭侵害，對女網友提起民事訴訟，一審法院認定，涉案貼文未明指黃連煜本人，且無法證明女網友有誣告故意，判決駁回訴。對此，黃連煜今日透過律師聲明表示，雖難以接受判決，但經此波折身心俱疲，考量刑事調查已還原真相，為求平靜生活，也不願再耗費司法資源，因此決定不再上訴，停止相關爭訟。

律師聲明中指出，黃連煜支持並肯定MeToo運動對性別平權的社會意義，但無辜者不應因無憑據指控或網路輿論而蒙冤，呼籲大眾尊重司法結果，即日起停止散布任何不實指控及貶損言論，並保留必要法律行動以維護權益。





