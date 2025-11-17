遭控性騷！館長反擊：嗆3員工離職否則報警

▲館長近日被資深員工爆料醜聞。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並怒喊：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」更心寒直言：「簡直把他們3個當作爹在養，我受不了了、真的看破了。」

館長遭爆料性騷擾員工小偉，他否認指控，昨晚更再開直播怒喊：「你們3個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了。」

館長提到：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！你有任何不滿，歡迎用法律來解決，大家都是社會文明人，無論是台灣、中國大陸都講法律。麻煩你去法院訴訟，我派律師去，大家來打律師費，我努力賺錢，你們3個什麼能力都沒有，大家慢慢來玩金錢大戰。」

館長砲轟：「這3人滿嘴謊話，有時是情勒，後面就直接恐嚇，原本覺得可以認識交朋友是緣分，沒想到越後面越誇張。」

館長說：「這3個人一個人一個月在公司開銷差不多要100萬，薪水有4、50萬的，老婆、小孩都來我家領薪水，裡面總計有5輛車，吃的、喝的都要我付，然後5輛車裡面還有保時捷和奧迪，就說指控我性騷擾那個，現在是開奧迪。」



館長直呼這3人是「恐嚇集團」，並強調：「吸了我好幾年的血，幾千萬欸，他們3個人這樣子弄。我公司再這樣被他們吸血，我怎麼做得下去？」、「沒錢就找陳之漢啊，我就提款機啊，這10幾年就是這樣啊，還敢po什麼洨出來？」



館長更感嘆：「我做人不只是講義氣，我簡直把他們3個當作爹在養，我受不了了！」他更怒控：「為了要錢，什麼都做得出來！」

