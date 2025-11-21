遭控惡鄰楊宗緯報警了！控「妨害名譽、洩漏個資」

楊宗緯20日晚間6點32分前往新北市林口分局文林派出所正式報案，提告住戶於3月至9月期間妨害名譽及洩漏個人資料。他在微博曬出案件證明單，表示尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果，堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。

此次風波源於楊宗緯8月在大陸表演時從2公尺高舞台摔落，造成右手骨裂、6根肋骨齊斷，返台休養期間擔任社區主委，卻遭部分住戶爆料縱容家人在社區隨地便溺、梯廳堆放雜物、弄壞停車場感應器等行為。

前立法委員游毓蘭公開聲援楊宗緯，表示他願意接下社區主委工作全是為了保護照顧年邁雙親，卻遭惡意爆料讓她相當痛心。郭麗安校長也留言支持，質疑以楊宗緯的工作情形當社區主委所圖為何，更批評嘲笑家人生理失能太超過。

藝人白冰冰也為楊宗緯澄清，表示認識他10幾年，形容他非常低調客氣，強調誰願意當大樓主委都是被拜託的，主委要收管理費，碰到惡鄰居更麻煩。白冰冰指出楊宗緯是因為家人住在那邊，為了大家幫忙照顧父母才當主委。

根據鏡週刊報導，社區對楊宗緯評價兩極，有住戶表示楊宗緯和建商關係好、有長輩緣，因此分為挺楊派與反對派。楊宗緯19日首度發聲時曾曬出鄰居對話紀錄，證明自己是大家眼中的好鄰居，有住戶感謝他願意冒著被攻擊的風險出來擔任主委，認為社區爛太久了。

從對話截圖可推測，楊宗緯被爆料的主因可能是當主委期間與另一名住戶產生心結，因此遭挾怨報復。有住戶透露這裡的住戶冷漠與鄉愿居多，暗示是因為換保全問題產生糾紛。

楊宗緯感謝各界支持，表示正因為受到游毓蘭、郭麗安、白冰冰等人風骨的影響，才讓他有繼續發光的動力。他強調自己的生活、情緒、未來由自己定義，將持續改善社區狀況，呼籲外界基於事實判斷，保持客觀冷靜。事件仍待社區與管理單位後續調查釐清真相。

