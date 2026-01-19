遭控持有「含冰毒壯陽藥」 黃明志：這邏輯就像「美白液裡含有助曬劑」

黃明志遭控持有「含冰毒壯陽藥」。（翻攝自黃明志IG）

大馬歌手黃明志近期遭指控，持有在馬來西亞是禁藥的冰毒、壯陽藥威而剛，他於今（19）日在律師陪同下前往吉隆坡法院出庭。稍早，他透過臉書發文說，「這種邏輯就好像... 美白液裡含有助曬劑」。

黃明志今天透過臉書說，感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，「接下來我們會加油的！努力」。

至於指控的部份，黃明志則說明，壯陽藥裡含有「冰毒」成分，這種邏輯就好像，「止瀉藥裡含有瀉藥；安眠藥裡含有咖啡因；解酒藥裡含有酒精；美白液裡含有助曬劑」。

黃明志還嗆，「這種新聞還有人相信，重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有」。而網友則說，「你最終騙不了自己」「錢到位了，就無罪了」「做為音樂鬼才，你已經不是第一次被打，但是從未被打趴過，相信你會否極泰來，重新回到人群」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

