遭控挺月世界主嫌喊告 陳其邁批陳菁徽：邏輯聽了3條線
高雄月世界地景遭非法濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉案的里長李有財合照，並指控陳其邁「力挺犯罪」。對此，陳其邁今（22日）強調，陳菁徽透過惡意連結來進行政治抹黑完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人聽了三條線，聽不懂她在講什麼」，將提告守護清譽。
國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉及傾倒廢棄物案的李有財合照，並表示，「合照的場所不只陳其邁，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融，好不快樂」。對此，高雄市政府澄清，該相片為2021年李有財於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，2人並無往來，嚴厲譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑的做法。
陳其邁今（22日）針對此事強調，面對胡亂傾倒垃圾的行徑，一律嚴查嚴辦，「除了陳菁徽，所有涉及犯罪、惡意抹黑的都會提告，絕不寬貸」，自己與李有財根本沒有往來，李有財在臉書貼出變造合成的照片，他就被汙指力挺，此為惡意政治操作，應該要適可而止。
陳其邁質疑，陳菁徽曾因洩漏個資被判刑入罪，若網路上有人合成與她的合照，是否也代表此人力挺洩漏個資的行為，她的邏輯完全不通，透過惡意連結來進行政治抹黑，完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了3條線，聽不懂她在講什麼」。
月世界遭濫倒成「垃圾山」 幕後首腦竟是「里長父子」
發文致敬黃百韜 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「不是共諜」
陳智菡控新竹馬偕兒醫容積率圖利 邱臣遠：市府公務員無違法
