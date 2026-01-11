遭控撞死人只賠12萬？楊傑宇認了妻封鎖家屬 喊冤曝「這關鍵」絕無卸責

娛樂中心／綜合報導

以電影《刻在你心底的名字》及劇集《地獄里長》打開知名度的演員楊傑宇，日前與同為演員的妻子吳侑函日前駕車不慎撞死一名綠燈過斑馬線的老婦人。家屬怒控2人事後封鎖聯繫，且僅願賠償12萬元存款。對此，楊傑宇公開致歉，澄清12萬是回應家屬詢問的「現有存款」而非賠償全額，並解釋妻子因聽到「報復」2字心生恐懼才封鎖家屬，承諾絕不卸責。

死者家屬在社群平台「Threads」發文控訴，指家中長輩在綠燈行走於斑馬線時遭楊傑宇夫妻撞擊身亡。家屬指出，肇事後2人雖到靈堂下跪、痛哭，隨後卻封鎖家屬聯繫方式，並稱只有12萬元存款可賠償，讓家屬崩潰痛批：「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」，並質疑2人在靈堂的表現全是「演技」。

男星楊傑宇與妻吳侑函近日捲入一起死亡車禍糾紛。（圖／翻攝自IG @tony_stone）

面對家屬的指控與外界撻伐，楊傑宇打破沉默公開還原經過。他首先對死者致上最深歉意，針對最具爭議的「只賠12萬」，他解釋當時是死者家屬為了考量其經濟能力，詢問「存款有多少」，他才如實告知帳戶餘額，從頭到尾都沒有說過只賠償這個金額。他強調，強制險200萬元已先行理賠，後續雙方都很努力跟第三人責任險談賠償，承諾「該負的責任我一定負責」，絕無逃避之意。

至於妻子吳侑函封鎖家屬一事，楊傑宇坦承處理不當，並代為致歉。但他解釋，是因為在溝通與協調過程中，聽到家屬曾提及「報復」字眼，導致妻子心理承受極大恐懼與壓力，在害怕之下才會選擇封鎖。

針對死者家屬控訴，楊傑宇回應了。（圖／翻攝自Threads）

楊傑宇也進一步說明事故當下狀況，強調自己絕無酒駕，當時是綠燈左轉上國道、儀表板時速不到10公里，因適逢颱風前夕大雨，視線不佳才釀成悲劇。事故發生後他立即叫救護車，且因老婦起初表明要回家拒絕就醫，是他與醫護人員不斷勸說才順利送醫。

楊傑宇表示，老婦住院期間他每日聯絡了解病況並為全家禱告，聽到噩耗時內心也無法接受。他感激死者家屬在靈堂時未有一句責備，但也坦言自己無法原諒自己，仍要面對工作與生活。他重申願意盡最大努力配合家屬需求，希望能撫平家屬傷痛，妥善處理後續賠償事宜。

