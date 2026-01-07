遭控放任「無照執刀」！台中榮總被查 廠商恐罰150萬、院方最重停業

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台中榮民總醫院遭媒體爆料疑涉不當醫療行為，台中市衛生局今（7）日表示，已火速派員前往稽查，目前正釐清相關事實與蒐證中。若經查證屬實，無照執刀的廠商最重可處新台幣150萬元罰鍰，而放任違規行為的醫院，則可能面臨停業甚至廢止執照的處分。

衛生局指出，醫療行為依法須由具備合法醫師資格者執行，未具資格人員從事醫療業務皆屬違法。依《醫師法》第28條規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；醫院若容留密醫，依《醫療法》第108條，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，情節重大者，甚至可勒令停業或廢止執照。

媒體爆料指出，台中榮總神經外科主任鄭文郁、楊孟寅及網紅醫師廖致翔等3人，進行脊椎內視鏡微創手術時，疑在病人麻醉後，放任無醫師資格的廠商進入手術執刀，罔顧病人權益。

對此，台中榮總回應，已立即成立專案小組展開內部調查，但目前相關影像畫面仍不清楚，涉案人員、時間及地點尚待進一步釐清。

