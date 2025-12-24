遭控故意干擾線上旅遊代理賣機票 瑞安航空遭義大利開罰95億元

歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）。（示意圖／Pixabay）

義大利競爭主管機關近日裁定，歐洲最大廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）濫用市場支配地位，刻意限制線上旅遊代理銷售其機票，對市場競爭造成不利影響，決定對其處以2.56億歐元（約新台幣95億元）罰款。對此，瑞安航空已表態將立即提出上訴，反駁該裁決在法律上「站不住腳」。

義大利競爭機構指出，瑞安航空自2023年4月至至少2025年4月期間，透過一套「精心設計的策略」，對線上旅遊代理及消費者設置多項技術性障礙，包括干擾訂位流程、限制付款方式等，藉此阻止代理商銷售其航班，並迫使消費者改由瑞安航空官方網站購票。相關行為被認定為削弱市場競爭，構成對支配地位的濫用。

廣告 廣告

調查顯示，瑞安航空不僅阻止代理商單獨銷售其機票，還限制航班與其他航空公司、旅遊產品或保險服務進行組合銷售，進一步壓縮代理商的經營空間。主管機關認為，這些做法在技術與經濟層面上，均提高了消費者購買機票的難度與成本。

瑞安航空執行長歐萊利（Michael O’Leary）長期對線上旅遊代理持強烈批評態度，並曾公開點名Booking.com、Kiwi、Kayak等平台為「海盜代理商」，指控其透過加收費用與價格加成誤導消費者。即便因此導致銷量下滑，瑞安航空仍堅持限制代理售票，並要求透過第三方購票的乘客填寫額外資料，聲稱此舉基於安全考量。2023年底，瑞安航班自多家代理網站下架，確實造成短期銷售下降。

儘管如此，瑞安航空整體市值仍攀升至約310億歐元（約新台幣1.15兆元），創下新高，成為全球市值第二高的航空公司，僅次於美國的達美航空。歐萊利也計畫在未來5至10年內交棒經營權，若留任至2028年，將可獲得高額股權獎勵。

針對裁罰，歐萊利回應稱，該裁定「損害消費者保護與競爭原則」，並強調瑞安航空透過官網直銷節省成本，已將優惠回饋給消費者。義大利競爭主管機關則重申，瑞安航空利用其市場力量，阻礙公平競爭，裁罰具正當性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係

同時預訂兩間飯店！張文疑欲挑聖誕節下手 經濟壓力被迫提前行動

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？