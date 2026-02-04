遭控新竹縣長初選黑箱 陳見賢辦公室：莫汙名化程序

陳見賢(圖右)競選辦公室發言人田芮熙4日嚴正抗議，立委徐欣瑩陣營近日用極端言詞抹黑黨內初選制度。（陳見賢辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

針對國民黨新竹縣長初選風波，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙4日重申立場，嚴正抗議立委徐欣瑩陣營近日以「公器私用」、「霸凌」等極端言詞抹黑黨內初選制度。田芮熙直言，將黨員投票形容為「暗箱」與「操縱」，是對新竹縣萬名忠誠黨員最深沉的蔑視。

田芮熙表示，徐陣營不斷將正當的黨員投票程序汙名化。她質問，難道在徐欣瑩眼中，新竹縣萬名自主黨員都是受人擺布的棋子？這種「順我者民主，逆我者黑箱」的心態，不僅否定黨內民主，更是對長期守護國民黨基層同志的集體霸凌。

田芮熙回顧，在國民黨最艱困、黨產遭凍結，甚至連發放基層黨部薪水都困難的時刻，是陳見賢多方籌措資源，帶領黨工守住新竹縣的藍天。她反問：「當時徐欣瑩身在何處？」2017年陳見賢承擔主委重任時，徐欣瑩正背棄國民黨、自創「民國黨」擔任主席，根本無權置喙。一個在黨最落魄時離開的人，選舉時才回頭羞辱守護者，這絕非公理。

對於外界質疑，田芮熙強調初選規則皆由中央黨部統一公告。陳見賢已於2月2日公告日正式辭去主委職務，展現風骨與對制度的尊重。田芮熙最後呼籲，政治應以人民為本，而非為個人量身訂做。

