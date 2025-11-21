遭控是「惡鄰居」！ 楊宗緯不忍了怒告社區保全2大罪

楊宗緯正式向保全提告。（圖／翻攝自臉書楊宗緯國際鴿窩後援會）





歌手楊宗緯近日遭週刊爆料，返台養傷期間，擔任位於新北市林口住處的社區主委，在公共空間堆雜物，家人隨地便溺、未經住戶同意更換保全公司；楊宗緯不僅透過微博發文做出回應，後續不滿社區前保全公司的王姓保全涉嫌洩露資料給媒體，因此在昨天（20日）晚間前往派出所向王男提出妨害名譽、個資法告訴，對此，林口分局證實已接獲楊宗緯報案，將通知保全到案說明，依法函請偵辦。

據悉，在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角的楊宗緯，近年來大多都在中國發展，今年8月間從舞台上摔下受傷，暫時返台養傷，並擔任林口社區住處的主委。

未料，楊宗緯近日遭週刊爆料是「惡鄰居」，不僅占用公共空間，堆放鞋子等雜物、不理會管委會公告要求清空，甚至被指控楊家人曾在公共空間隨地便溺，經提醒後還遭楊宗緯回嗆，引起鄰里不滿。

事後也有社區住戶出面緩頰，認為楊宗緯家人年事已高，有尿失禁，清潔人員有去整理就好；至於更換保全也並非楊宗緯獨自決定，社區普遍對前保全公司多有不滿才會更換，此外，新北市議員蔡淑君也錄製影片，一早接獲社區住戶陳情，告知周刊報導楊宗緯的內容有誤，主要起因是上一屆委員與前保全公司沒有得標，所以才會對主委楊宗緯挾怨報復。

楊宗緯事後除了張貼回應強調報導不實外，昨天（20日）晚間也親赴林口分局文林派出所，指控社區前保全公司的59歲王姓保全洩漏資料給媒體，並以不實言論詆毀他的名譽。

楊宗緯主張，王姓保全離職後，仍將相關社區事務及個人資料以不實方式爆料給週刊，使媒體刊載社區外觀、訪問住戶及診所，導致個人、家庭及工作形象受損，且涉洩漏個資，因而對他提出妨害名譽，違法個資法告訴。

楊宗緯後續也將報案單貼上微博，發文表示「尊重每个人的选择，相信所有行为都会带来相应的后果。坚持做正确的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義」，文中更感謝前立委游毓蘭、郭麗安校長以及白冰冰。

對此，林口分局證實已接獲楊宗緯報案，將寄發通知書，通知該名王姓保全到案說明，依法函請偵辦。

楊宗緯張貼報案三聯單。（圖／翻攝自臉書楊宗緯微博）

