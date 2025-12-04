遭控有不雅片？柯文哲自清「是舒淇的」 黃國昌笑問一句話

民眾黨前主席柯文哲。（資料畫面）

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地方法院審理期間，柯曾指控檢察官林俊言偵查期間威脅他USB裡有不雅影片，如果不認罪就要公開，引發軒然大波。如今柯文哲在與黃國昌合體直播上首度對此澄清：「說什麼我有不雅影片，我奇怪我怎麼什麼不雅影片？後來問起來才搞到最後原來是舒淇的。」黃國昌聽了追問：「你喜歡舒淇喔？」柯文哲則說：「沒有那很久以前、很久以前。」

柯文哲在直播上表示，一開始他們說要對他採取司法行動時，他心想不會有問題，因為他「連容積率840%都不知道」，表示他根本沒有去碰觸相關事務。

柯文哲透露，他後來才知道，現在一般檢察官去要求開搜索票，法官大多不會拒絕，「而且他們故事他們編嘛，法官也沒有辦法去跟他一一求證」，他認為檢方的行為是「騙票」，他後來查看檢方聲請搜索票的理由，沒有一個是真的，認為他們（檢方）就是弄了個理由去搜索。

柯文哲提到當時檢方「54路」大搜索，後來他經過計算，加上包括台玻大樓和助理住處等，「他（檢方）大概抄了應該有60幾個地方」。他提到，檢方在搜索時，非常強調要搜索 USB、電腦，以及查金流、查他家裡有沒有放錢，還有手機等等。

談到個人清白，柯文哲提到自己曾被檢察官指控有不雅影片，他感到很奇怪，後來問起來才知道原來是舒淇的。一旁的黃國昌笑著問：「你喜歡舒琪喔？」柯文哲連忙澄清：「沒有，那很久以前、很久以前。」





