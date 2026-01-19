遭控生態導覽放任房客抓寄居蟹 墾丁凱薩飯店致歉允改善

遊客用手電筒照著沙灘，墾丁凱撒飯店在小灣沙灘，辦理夜訪沙蟹生態導覽已有3年之久，但16日卻有民眾目擊，飯店人員放任房客亂抓現場寄居蟹及螃蟹。

目擊者張小姐表示，「房客追著寄居蟹，追著螃蟹跑，每個人都抓，最少一個桶子裡面有5到6隻，你知道那個螃蟹嚇得到處跑，然後小孩尖叫。」

墾管處副處長曾添丁說明，「通知該業者停止上述行為，並改善導覽的流程與方法，本處也將檢視該活動的內容，如果有違法的行為，將依《國家公園法》第13條第2款，處以新台幣3000元罰鍰。」

寄居蟹在沙灘爬行，模樣可愛，墾管處提醒，國家公園範圍內禁止捕捉野生動植物，旅宿業者的生態導覽，原是要讓旅客理解並尊重當地生態，但放任行為顯然做了錯誤示範。19日上午飯店業者也出面致歉。

凱撒飯店大廳經理張孟雯回應，「旅客的一個意見反映，我們也有深刻的做一個檢討，也希望未來我們在做導覽體驗、以及生態環境保護的部分，能夠更加一致性。」

不只人為捕捉可能影響生態，棄養也是。高雄凹子底森林公園近期也有民眾在生態池邊，目擊到巨大的鱷雀鱔，疑似遭人棄養。

高雄市民白先生認為，「外來種都會破壞生態啊，譬如說當地的魚種會被牠吃掉，還是繁殖越來越多的話，對環境也是造成很大的負擔。」

俗稱鱷魚火箭的外來種鱷雀鱔食量大，屬凶猛肉食性魚類，而凹子底公園生態豐富，不僅水面或池邊有許多烏龜或鳥類，水裡的魚也相當多。環保局獲報後已派人前往巡查，若發現將進行移除，以免鱷雀鱔威脅當地水域生態。

