遭控當「爪耙子」出賣同志 賴苡任：願提人證物證以示清白

罷免吳思瑤召集人、國民黨士林北投擬參選人賴苡任，遭國民黨士林區義信里長兼黨代表許立丕檢舉，指控傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱、當爪耙子出賣同志致市黨部前主委黃呂錦茹遭羈押3個多月，要求考紀會開除其黨籍。賴苡任今天下午舉辦記者會回應，未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項如實說明，並提出人證物證，以證清白。

賴苡任指出，早在去年11月12日、尚未對外宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，便主動前往拜會許立丕，尤其許許在民國107年曾經投入黨內初選，因此希望向許請益，當天雙方在里長辦公室內長談超過1小時，就地方治理、公共事務交換意見，過程氣氛融洽，許亦肯定國民黨需要年輕世代投入公共事務，並對其有意投入今年選舉表達鼓勵；對於2個月後前輩態度出現巨大轉變，並提出長篇實名指控感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。

賴苡任說明，有關｢政治層面指控」，部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑，包括所謂「50萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事；相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。

賴苡任表示，針對「司法層面指控」，對於司法案件的理解與看法尊重許立丕的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件；若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜，呼籲許可將5萬多字的筆錄再細讀一遍、再實名制檢舉。

賴苡任指出，關於是否具備參選資格，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利，若許有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他樂見其成，國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。

賴苡任強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，2位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗，不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。

另針對許立丕質疑，為何過去選舉時都沒有公車廣告，賴苡任則有公車廣告，賴苡任回應，每個人競選策略本就不同，他這次有用菜瓜布、平安卡做為競選小物，過去許就沒有，只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。

至於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證，實話實說不等於傷害政黨，講事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重；若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

賴苡任直言，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，所依循的只有1個原則，就是面對民意、承擔責任，選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待，會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。

