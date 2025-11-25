遭控神棍！濟顛禪師稱「別看西醫」 要信眾買加持蛋：健康又發財

記者王浩原、蕭羽秀、李昇峰／台東報導

台東知名宮廟有一名自稱三師父的「濟顛禪師」在網路上很有人氣，每次開直播都有超過3萬人觀看。不過他的爭議一籮筐，近期更被指控，明明沒有醫療執照，卻公開要大家生病不要看醫生，還批評西醫很可怕，可以買他賣的雞蛋，號稱有加持過，吃了保健康。對此台東衛生局表示會前往稽查，若有觸法將會開罰最高25萬。

一名自稱三師父的「濟顛禪師」在網路上很有人氣。

台東知名廟宇三師父濟顛禪師：「我吃了5、6年的藥，真的令人寒心。」

穿著花襯衫、頂著一頭捲髮，時髦的打扮很難看出他就是自稱台東知名廟宇的濟顛禪師。每每開直播都有超過3萬人觀看，但卻時常爆爭議。

台東知名廟宇三師父濟顛禪師VS.信眾：「糟透了！我就講了，西藥可不可怕，我有沒有老講現在的西醫很可怕，西醫不要碰、保健食品不要吃、針不要打，有沒有一直在講？有啊！」

「濟顛禪師」叫大家不要打針、看醫生。

直播中劈頭就說西醫可怕，台下信眾還聽得頭頭是道，口徑一致的大聲回應，讓網友傻眼PO網指控，濟顛禪師沒有醫療執照，卻要信眾生病不要看醫生。

台東知名廟宇三師父濟顛禪師：「（雞蛋）買回去生意變好、人緣變好，因為師父都有幫你們做照顧、做加持。」

連日常所吃的雞蛋，濟顛禪師也號稱有加持，吃了保你健康，哄抬好幾倍的價格。

「濟顛禪師」被控神棍敲詐。

控訴民眾黃小姐：「他就是個神棍，他有賣雞蛋，他說他的雞蛋有被加持，身體會健康，30粒1千塊。」

實際找到這間位在台東延平鄉的宮廟，大門深鎖沒有人員在裡面，另外私訊宮廟粉專，截稿前也沒有回應。

不過濟顛禪師種種行為觸犯醫療法，恐怕會被開罰。



台東衛生局醫政科長黃信祺：「疑似觸犯醫療法的行為，那是會可能面臨5萬到25萬的罰款。」

不只如此濟顛禪師穿著活佛的上衣，還近距離挑逗女信眾、在對方身上游移。甚至被檢舉唱歌音量過大，濟顛禪師爆氣怒嗆，遭質疑是黑道嗎？

「濟顛禪師」挑逗女信眾。

鄰居：「他們每次都在這邊繞啊！很吵！晚上聲音很大。」

上節目濟顛禪師說神魔降駕就改頭換面，究竟真的是神明的代言人還是怪力亂神，就等相關單位稽查給真相。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

