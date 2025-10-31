遭控禿頭、戴髮片 黃國昌撥髮提問：記者可以上來鑑定一下

媒體人詹凌瑀指控黃國昌禿頭、戴髮片，黃國昌自撥頭髮澄清。陳祖傑攝



資深媒體人詹凌瑀昨天受訪時表示，民眾黨主席黃國昌禿頭、戴髮片等習慣都是事實。黃國昌今（10/31）天表示，台灣媒體已經病態成這個樣子，為了抹黑，連禿頭、戴髮片這種謊言都要講。他隨後苦笑地說，自己早上騎腳踏車來立法院，然後去洗頭，頭髮還沒乾就去開會，他一邊自撥頭髮，一邊問媒體：「哪一位記者先生、小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮，不是髮片，有需要做到這個樣子嗎？」

詹凌瑀昨天接受媒體人周玉蔻訪問時表示，黃國昌禿頭與戴髮片是事實，而且不肯面對自己的缺點，加上立委任內遭罷免衝擊，對他形成很大的挫折、影響，造成之後人格扭曲的行事作風。

廣告 廣告

面對指控，黃國昌表示，為了要抹黑，說他是禿頭、戴髮片，連這種謊言都要講，「不曉得該怎麼形容台灣媒體？怎麼會病態成這個樣子？」他說，看到面前的記者們在笑，不知道是在為這種現象而笑，還是在笑黃國昌太傻太天真？

黃國昌說，自己今天早上6點出門，騎腳踏車到立法院，然後還去洗頭，頭髮還沒乾就開黨團會議，「然後有人說我這頭烏黑的亮髮是髮片，我的老天，可以不要再造謠了嗎？」

黃國昌接著一邊自撥頭髮，一邊問媒體：「哪一位記者先生、小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮，不是髮片，有需要做到這個樣子嗎？」他說，看到大家都在笑，但他覺得很悲哀，「台灣媒體環境什麼時候病態成這個樣子？媒體人什麼時候可以墮落成這個樣子？」

更多太報報導

【更新】王鴻薇、張凱維是否向企業索賄 北檢今傳律師柯晨皓作證

遭控多次前往香港！黃國昌駁斥「早被拒絕入境」 要求今中午前道歉

「不急著見鄭麗文」 黃國昌：先讓她整合黨內不同聲音