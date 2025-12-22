遭控索台積電機密！洪孟楷怒告吳沛憶「還我清白」...結果出爐

洪孟楷怒告吳沛憶妨害名譽，北檢偵結不起訴。資料照片

民進黨立委吳沛憶曾指控國民黨立委洪孟楷藉職權向國科會索要台積電（2230）機密資料，洪孟楷反擊提告，稱吳沛憶發言抹黑、偏離事實，台北地檢署22日偵結予以不起訴。

爭議源於2024年6月，吳沛憶指控洪孟楷在立法院教育委員會質詢時，要求國科會提供台積電機密資料，她在臉書發文指出，洪孟楷質詢時提及「台積電隔天、4月4號就已經講，晶圓廠設備恢復率超過 80%」、「經過了7天的時間，本席要問的是最新的進度」，她更直言，洪孟楷對國科會的就是包括台積電在內的「晶圓廠設備恢復率」。

針對指控，洪孟楷反擊，當初是向國科會要0403花蓮大地震導致全台科學園區的災損情形，且吳沛憶也有要同份資料，證明當天質詢內容網路上都可以查到，以此批評吳沛憶的發言是在抹黑，強調會請律師提告妨害名譽，希望用司法程序還他清白，台北地檢署今日偵結，處分不起訴。



