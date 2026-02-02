遭控總預算僵局「全民公評」 藍黨團：賴清德、卓榮泰毀憲在先

國民黨團稱總預算僵局是賴卓毀憲在先。資料照



總統賴清德稱藍白通過三爭議法案卻不顧總預算案，喊話要全國民眾評評理。國民黨立院黨團今（2日）回應，總統賴清德、行政院長卓榮泰毀憲在先，立法院三讀通過法案，政府不依法編列預算，才是真正踐踏民主、違法亂政。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁時受訪表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，且無視於中國威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過3爭議法案，這樣做到底對不對，希望全國民眾能夠評評理。

針對賴清德總統今指控在野黨「阻擋總預算」、並請託立法院長韓國瑜「發揮功能、速審總預算」，中國國民黨立法院黨團書記長林沛祥傍晚發布新聞稿指出，造成今(115)年中央政府總預算違法、卡關的根本原因，不在立法院，是在行政院與民進黨政府自己。

林沛祥說，立法院三讀通過的法律，行政院卻拒絕依法編列預算，這不是違法，什麼才是違法？他指出，近年來立法院依法三讀通過多項攸關軍公教、警消、基層公務人員權益法案，這些法律明文規定政府應負擔的給付與制度責任，行政院卻在編列年度總預算時選擇性忽視、刻意不編，形同架空國會、踐踏法治。

林沛祥強調，更嚴重的是，行政院一邊不依法編足經費，另一邊卻把責任推給立法院，指控在野黨「刪預算、擋預算」，實際上卻是民進黨政府用違法的預算，強迫立法院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。

國民黨團必須嚴正指出三大重點：第一，三讀通過的法律具有最高拘束力，行政院沒有選擇性執行的空間。不編列法定支出預算，就是違法編預算，立法院不可能也不應該為此背書。第二，真正被刻薄的，是軍公教、警消與基層公務人員。民進黨政府口口聲聲說「照顧基層」，Ｆ-16飛行員、基隆基層消防員為了保衛國家、搶救民眾犧牲寶貴生命，卻在總預算中實質剝奪依法應有的保障，這才是對基層最冷酷的不負責任。第三，立法院長的職責是議事中立，不是替行政院護航違法預算。

國民黨團說，賴清德總統若真心尊重憲政體制，就應要求行政院依法重編預算，而不是把政治壓力丟給立法院、丟給韓國瑜。

