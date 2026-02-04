遭控自己手術廠商代刀 博田醫院院長喊冤驚爆「全台很多醫院都這樣」

高雄博田醫院遭爆，院長本人的手術竟由醫材廠商業務代刀。（圖／取自博田醫院官網）

台中榮總翻版！高雄知名博田醫院爆發醫材廠商人員進入手術室幫高齡婦人執刀案件，且該手術執刀醫師竟是院長謝榮豪本人，引發軒然大波，由於此前中榮才爆發同樣事件，衛福部立即發函要求調查，高雄市衛生局也祭出重懲，然謝榮豪喊冤，表示沒有違法，更爆料全台很多醫院都是同樣的運作方式。

爆料者控訴，2年前一場腰椎間盤手術，竟是一名無照的醫材廠商業務，在手術台無菌區執刀，而理當執刀的謝榮豪卻坐在一旁把玩醫療衛材。對此謝榮豪本人喊冤，是手術進行到一個段落，才交由專科護理師指揮廠商協助擺放螺帽與橫槓，絕無代刀行為。

據《上報》報導，謝榮豪稱，醫院醫材廠商進入手術室都會要求登記並取得門禁卡，在一些需要搬運如人工關節等粗重器材，護理師力氣不夠，廠商就能刷手上手術台幫忙，更稱「全台很多醫院都是這樣運作」。

高雄市衛生局則表示，初步調查後認定謝榮豪違法屬實，依《醫療法》第108條與《醫師法》對博田國際醫院與謝榮豪各裁處新台幣50萬元，合計100萬元、暫停謝榮豪手術排程1個月，移送醫師懲戒委員會審議，廠商人員則移送司法機關偵辦。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，4日已經發函高雄市衛生局，儘速做資料收集與調查，並視調查結果給予處分，只要有牽涉密醫罪就會移送檢察機關偵辦。由於此前才中榮才爆發相同事件，衛福部也會啟動評鑑重點項目即時追蹤調查，並加速制定手術室治療指引，讓醫療人員有所依循。

