遭控訓犬不當 桃市動保處將提告

桃園市動保處前吉姓員工，日前指控蔡姓訓犬師訓犬不當，導致犬隻在訓練過程中大量出血，有虐待犬隻的嫌疑。動保處澄清，該犬隻在受訓當下因情緒過於激動而自傷，經獸醫診斷無外傷也無虐待情事，犬隻已於6日完成認領養程序且與新飼主互動良好，針對不實的言論動保處將依法提告。

吉姓員工指出，動保處10月聘請蔡姓訓犬師在南昌公園大犬區訓練時疑似以牽繩強力拉扯1隻白犬頸部，造成白犬情緒失控並大量出血，事後訓犬師也立即清洗現場血跡。他質疑，動保處對相關行為未處置、未開罰亦未提告，認為處理失當。

動保處表示，該犬於南昌動保園區咬傷照護者及同仁逾10人，因接連咬傷2名飼養員，因此委外廠商亞洲大學向動保處表示，該犬極具攻擊性無法提供民眾互動體驗，須返回新屋園區。為爭取最後送養機會，今年委請蔡姓訓犬師觀察互動，因該犬行為過於激動導致口腔內側自行咬傷。

動保處說明，後續送醫診治時，獸醫師判斷傷口為犬隻自傷所致，並無其他外傷，不構成虐待情事，同時於6日完成認領養程序並於12日回娘家。該犬目前健康狀況良好，與新飼主互動親密。

另前吉姓員工不滿動保處未尊重其意願將其調職，選擇離職。動保處澄清，依該員工作項目需辦理其他臨時交辦事項，適逢非洲豬瘟疫情緊急應變期間，防疫人力吃緊，因此依法依規調度人員，且該員已主動撤銷勞資爭議調解，預計18日辦理審查會議。