遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了

女星Melody。（圖／擷取自Melody IG）

47歲女星、時尚貴婦Melody（殷悅，本名劉恭顯），去年5月宣布請辭主持多年的談話性節目《11點熱吵店》後，也逐漸將重心轉往直播帶貨。然而，一向給人風趣、優雅印象的她，近日卻被爆料是「服務業殺手」，有多名網友指控她對服務人員態度惡劣。對此，Melody也在今天（2日）作出回應，強調「大家有不喜歡我的權利，但懇請不要網暴，刻意抹黑。」

一名自稱曾在高級餐廳任職的網友表示，當時Melody對菜色有意見，有很多要客製調整的內容，而他在點餐過程中由於沒有正確複誦Melody所點的菜，Melody便不耐煩道「怎麼不好好記？來你給我重複一遍！再講一次」。

該名網友無奈道，這是他第一次遇到那麼不客氣的人，何況還是認識的藝人，後來去服務她都會發抖，「她也不是會特別跟你說謝謝的類型，就是一副高高在上的樣子。」

網友控訴Melody態度不佳。（圖／擷取自Threads）

不僅如此，有人回憶，以前打工對Melody印象很深，雖然曾有同事被她氣哭，或是被她很多要求嚇到不敢去服務，但自己還是努力上前，確實一開始要服務Melody需要勇氣和耐心，但其實就是要求比較多的客人；某百貨公司員工也說，當時整家百貨快打烊了，Melody在櫃上試穿鞋子，卻把鞋子「像擲筊一樣到處扔」，最後一雙都沒買就走了；還有人抱怨，某次品牌在做行銷活動，Melody不在VIP名單上卻不請自來，聲稱自己是高層的朋友，無視工作人員硬闖活動。

網友控訴Melody態度不佳。（圖／擷取自Threads）

網友控訴Melody態度不佳。（圖／擷取自Threads）

網友控訴Melody態度不佳。（圖／擷取自Threads）

針對這些指控，Melody回應，她今天才看到關於自己被稱作「奧客」和「服務業殺手」的新聞，她感到非常驚訝，由於平時沒有習慣看Threads，早上特別上去看，「對於很多的爆料，我無法一一回應，因為在我的印象中，我不記得曾經發生過這些事。」

Melody指出，每個人都有自己個人感受的立場和權利，「所以，如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深地自我反省。」

Melody強調，「大家有不喜歡我的權利，但懇請不要網暴，刻意抹黑。我一直很清楚也很看中自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家（包括媒體朋友們）更多時間和精力，祝你們這週順心愉快！」

Melody回應。（圖／擷取自Melody IG）

