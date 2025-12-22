遭控誤診險害命恆春旅遊醫院駁斥 張秀卿前夫提三疑點求真相

林宏銘希望院方啟動調查公開真相。（林宏銘提供）

台語歌后張秀卿的前夫林宏銘指控衛福部恆春旅遊醫院誤診，險害88歲老母喪命。林表示林母先前到衛福部恆春旅遊醫院求診，後因嗆傷導致病情加重，一度被發病危通知，他發現不對勁緊急幫林母轉院，經住院治療一個多月後返家休養，目前已無大礙。林認為若未及時轉院，後果恐難預料，因此質疑恆春旅遊醫院加護病房之診斷與處置是否存在重大疏失，希望院方啟動調查公開真相。

林宏銘指出，7月2日晚間他到加護病房探視母親，護理人員告知已依主治醫師張主任指示用藥，其母親當時呈現長時間昏睡狀態。相關用藥是否符合醫療指引，林宏銘表示應可透過病歷與用藥紀錄查證。

廣告 廣告

此外，林宏銘提到，其姪女為請假返鄉探視祖母，醫師所開立的診斷證明內容，與實際向家屬說明之病危情形不一致，文件中未明確記載「心臟積水」與病危狀態，質疑醫療文件開立是否妥當。

林宏銘表示，7月6日家人發現林母意識清楚、肢體有力，與先前所稱「3至5天內往生」的評估不符，遂立即協助轉院至高雄長庚醫院急診。經檢查後，醫師表示林母病況未達病危程度，亦無須入住加護病房，僅需一般病房治療。其母親後續住院治療一個多月後順利出院，目前返家休養，身體狀況穩定。

針對此事件，林宏銘已與恆春旅遊醫院進行協商，副院長代院方出面說明，卻未讓主治醫師與護理主管到場說明，協商最終未能達成共識。他將向衛福部與屏東縣政府衛生局申請醫療爭議調解，不排除提出刑事告訴與民事求償，請求相關單位調查用藥、診斷與醫療程序是否合規。

林宏銘強調，其目的並非全面否定恆春旅遊醫院醫療團隊，而是希望釐清個案責任，確保當地民眾的就醫安全與醫療品質。

更多鏡週刊報導

歌后前婆婆撿命1／母被發病危通知轉院竟奇蹟好轉 「警察歌手」控恆春旅遊醫院誤診險害命

歌后前婆婆撿命2／遭控擺高姿態囂張護短 恆春旅遊醫院回應：皆合法合規

張文墜樓身亡藏貓膩 犯罪學家曝一關鍵推測他不想死