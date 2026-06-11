遭控蹭胡瓜又私約張立東！籃籃露面全說了

娛樂中心／綜合報導

啦啦隊女神籃籃近期風波頻頻，先是遭爆有大頭症，甚至把綜藝天王胡瓜當成「工具人」，之後又因被拍到與螢幕CP張立東同遊日本，引發外界熱議。近日更有爆料指出，她今年3月赴日本觀賞WBC世界棒球經典賽期間，曾私下約張立東見面，還被質疑硬蹭胡瓜的飯局與門票。儘管籃籃已多次出面澄清相關傳聞並非事實，但連番風波仍對她造成不小影響。籃籃今（11日）與李多慧一同出席美妝品牌進駐記者會時，坦言接連不斷的爆料已在她心裡留下陰影，她苦笑透露：「每個禮拜二跟禮拜三早上醒來，會先google一下自己的名字。」

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籃籃

啦啦隊女神籃籃。（圖／翻攝自「lan0716」IG）





籃籃受訪時透露，近期最大的改變就是早上醒來都會先搜尋自己的名字，關注網路上是否又出現新的討論或報導。她無奈表示，沒有想到會發生這種事，強調和胡瓜、張立東的關係不會受爆料影響，既然發生了就會好好處理，期許自己學習李多慧的抗壓能力，「儘量把抗壓能力再培養得好一點，不要影響到自己的心情。」籃籃也強調自己單身很久，跟張立東只是「好朋友」。被問到是否可能被身邊的人爆料？籃籃坦言：「真的很細節，但我不多想，以後多注意，把事情做好。

籃籃

籃籃（圖右）今（11日）與李多慧（圖左）一同出席美妝品牌進駐記者會。（圖／民視新聞）





至於被外界頻頻湊對的張立東，籃籃也大方回應，一直與對方都是正常互動，稱讚張立東個性很好，過去兩人曾在節目中組成螢幕CP，「他個性很好，是一個很棒的人，然後也是很好的朋友，我覺得就是以朋友去相處」。當媒體進一步追問張立東是否並非她理想中的交往對象時，籃籃則再次笑說對方人很好、相處起來也很愉快，只是彼此工作都相當忙碌，現階段她仍以事業為重，沒有特別去想感情的事。對於外界揣測兩人私下互動頻繁，她也澄清，自己和張立東擁有不少共同朋友，因此在聚餐或朋友聚會上巧遇是很自然的事，強調雙方關係單純，並沒有外界想像中的特殊發展。

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籃籃（圖左）表示，東京WBC同行友人只有同為樂天啦啦隊的若潼（圖右）一人，張立東（圖中）只是巧遇。（圖／翻攝自「leoleo917」IG）





根據《TVBS新聞網》報導，籃籃日前遭到爆料，指稱她今年赴日本觀賞世界棒球經典賽時，不僅蹭胡瓜的門票還蹭飯，之後偶遇張立東也是假的，其實早就約好同行。另有傳聞指出，籃籃私下作風強勢、有「大頭症」的情況，甚至錄影時曾讓資深藝人等候，引發不少討論。對此籃籃透過經紀公司表示：「東京WBC同行友人只有同為樂天啦啦隊的若潼一人，張立東只是巧遇，不知道為何有這些與事實不符的報導內容，籃籃深感無奈也強調，若再有任何未經查證就傳播的不實消息，將會採取法律行動。」

原文出處：遭控蹭胡瓜又私約張立東！籃籃露面驚吐「每週三都有陰影」 真相全說了

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