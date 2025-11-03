遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
台南市烏山頭水庫設置的光電板，近期傳出遭以「藥水清洗」的謠言，有心人士更言之鑿鑿地聲稱此舉恐汙染水質，儘管業者、經濟部與環境部已數度澄清「水質無虞 」，但續任國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介仍窮追猛打，綠委郭國文不滿興訟，控告謝的行為涉違《社維法》第36條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」之罪嫌。謝龍介今（3）日現身台北市中正警一分局說明，他受訪時開嗆，「郭國文是廠商代表還是民意代表？我覺得百思不得其解，我今天會來問問看，是勒告啥米碗糕？」
謝龍介今早在警局前受訪時證實，他收到挨告涉違《社維法》的傳票，大概就是烏山頭水庫的事件，他很遺憾自己與郭國文同樣身為民意代表，但郭先生到底是民代還是廠商代表？「他（郭國文）竟然跟社會大眾講，業者已經說明了，我還在質疑？」
國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介。（圖／民視新聞）
謝龍介反問社會各界，業者拿了這個（水庫設置光電板的）標案，它發包給清潔商，清潔商再發包給下包，怎麼會它說明的就算數呢？他開嗆，「你（郭國文）是廠商代表還是民意代表？我覺得百思不得其解，我今天會來問問看，是勒告啥米碗糕？」
謝龍介說，他上個月在立法院針對此問題請教經濟部長龔明鑫，但龔部長也不清楚業者有無使用清潔劑，那就是應對民眾釋疑，要採取懷疑的態度，因此也請龔部長能否約束光電業者，公告每一期清潔太陽能光電面板的時間，看是一週一次、兩週一次還是每月一次？清洗時可以直播，這樣就可以對台南飲用水、灌溉用水的疑慮釋疑。
謝龍介表示，郭國文不思解決之途卻興訟，只為讓網路上的網友不要再提這件事，此舉是要傳達「謝龍介我都敢告了，你們如果再講，一樣會用私司法的手段對付你，這已是殘害台灣的言論自由，我很痛心但我們不會懼怕，我們站在民意這邊，也依然站在第一線，我還是一樣會不斷質疑，如果廠商不敢直播我幫你直播也沒問題，用水的態度如果這麼輕率，這不是台灣，那就不是台灣任何一個政治人物應該有的態度」。
謝龍介質疑，把把光電板直接建設在水庫之上，坦白講能發多少電？「我隨便找個替代方案都可以有這個水庫發電能量的5到10倍，整個政府就難道一定要在水庫上撈這種錢嗎？」
有關太陽能光電板設置的爭議，郭國文透過自錄影片回擊，他同意現在主張的環評，至於總量管制也是必要的，譬如七股等地區的能源負擔過重，甚至七股不應該再增設；他並強調，（立委）可以質疑與監督，但不能造謠。
郭國文說，條文當中的《社維法》適用在所有人身上，如果今天他有造謠嫌疑，也歡迎謝龍介先生可以來告；但倘若謝認為這個條文不合理，也可以修法，只是前提是謝委員要常來開會，才能提案，「Push」（力推）這個法案可以修正。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
