遭控逼陪酒、砸杯子惡行！女星被前經紀人控霸凌提告 節目緊急喊卡

記者陳宣如／綜合報導

韓國喜劇藝人朴娜勑繼今年4月豪宅遭竊事件後，近日再度成為輿論焦點，原因是前經紀人提出涉及職場霸凌、濫用職權及未支付活動費用的指控。據Dispatch（D社） 爆料，兩名前經紀人在3日向首爾西部地方法院申請總額1億韓元（約新台幣213萬元）的不動產假扣押，並表示將提起同額損害賠償訴訟。受到此爭議影響，韓媒《My Daily》報導，原定於今（5）日的MBC綜藝節目拍攝也被製作組取消。對此，朴娜勑方面表示，她「感到非常心痛」，並強調將透過法律代理人正式對外說明立場，目前尚未公開完整聲明。

廣告 廣告

朴娜萊遭2前經紀人指控，房產也被申請假扣押。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

據兩名前經紀人指出，在任職期間遭遇多項不當對待，包括職場霸凌、言語辱罵、強迫處理私人差事、代為醫療處方，以及活動相關費用未結算等。他們表示，朴娜勑曾要求「24小時待命」，負責購買下酒菜、整理活動現場、參與酒局，甚至承擔家務及家庭事務。一名經紀人指出，因不飲酒曾遭辱罵，並被投擲酒杯造成受傷，還需代為安排醫院掛號及領取處方藥等私人醫療事務。

朴娜勑方面回應稱，兩名前經紀人上個月已無故離職，當時並未表露異常，對於假扣押申請令她「非常心痛，也感到相當慌張」。對於母親創立的一人企劃公司N-PARK尚未登記大眾文化藝術企劃業，她表示已完成登記申請。後續立場將由法律代理人正式對外說明。

原定於今（5）日的MBC綜藝節目《나도신나》，因朴娜勑（左）涉嫌霸凌等爭議被製作組取消拍攝。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

事件也影響其他節目拍攝安排。《我獨自生活》等製作組表示已注意相關爭議，但尚未決定是否採取後續行動。前經紀人強調，申請假扣押是為保障未來損害賠償訴訟可執行，並稱若朴娜勑不承認錯誤，可能存在財產處置或隱匿的風險。

朴娜勑自去年9月與JDB娛樂結束九年合作後成立個人工作室，兩名前經紀人則在她獨立後加入。隨著雙方立場分歧，事件的法律進展及對她演藝活動的影響仍需持續關注。

更多三立新聞網報導

大咖女星遭爆職場霸凌！前經紀人「拒喝酒竟被砸酒杯」 他怒提1億求償

SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡

男星想念已逝奶奶...「小菜冷凍13年」不捨丟 網全鼻酸

壓力大到狂掉髮！女星55億別墅豪宅慘遭盜竊 小偷被逮遭判刑結果曝

