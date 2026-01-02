遭控違停家門挪車與騎士爆口角 老翁：是私地

台北市 / 綜合報導

台北市士林區社正路上，有名老翁住在公寓一樓，平時把車停在家門口，近日有騎士臨停買便當，老翁看到想把機車挪走，騎士立刻喝止認為這是公家用地，但老翁聲稱這是私人土地，雙方爆發激烈口角，還請警方到場處理，對此新工處表示水溝蓋確實沒劃紅線是私人土地，但屋主還是需要讓車輛還行人通行。

外送騎士，剛準備停車，卻遭一旁轎車駕駛，狂按喇叭，騎士左右張望不明所以，下了車到隔壁買便當，沒想到卻看到駕駛，試圖想移車，當事騎士VS.遭控老翁：「你動我的車試試看，(這裡是我的門口啊)，這不是你的門口，你跟我說，沒關係要不然，不然我們叫警察來啦。」

原來這名老翁，自稱這塊是他家土地，騎士和一旁民眾也提出質疑，爆發激烈口角，老翁還一度倒車想佔位，卻差點撞到民眾，當事騎士：「我說這個不是私人的車位，我借停一下，我買個便當就走，老太太出來辯駁說，一樓的門口一公尺是他們家的，那老先生還故意倒車。」事發在台北市士林區社正路，這名老翁就住在公寓一樓，平時都把車停在家門口。

而仔細看水溝蓋，只有他家門口沒劃設紅線，老翁自稱這就是私人土地，而市府也表示，確實到黃網格處，都是私人地，但需要讓車輛和行人通行，遭控老翁太太：「我們可以停別人也可停，沒錯沒錯。」遭控老翁：「私人的土地但是政府沒有徵收，所以他們要劃停車格我們不給他劃。」

面對指控老翁喊冤，本來就是自家的地，卻被當成惡霸，不過騎士說，當下跟警察反映，老翁態度卻突然退縮，當事騎士：「然後警方就要求，那你出示土地權狀出來，或是你申請劃紅線。」騎士不滿買飯險些被挪車，氣得連飯也不買就離開，一場停車糾紛，惹得雙方都不愉快。

