遭控阻礙聯邦執法！美司法部將調查明尼蘇達州州長、明尼阿波利斯市長

美國司法部正在調查明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey），調查可能涉及阻礙聯邦執法行動，據了解，大陪審團已針對兩人發出傳票，但截至當地時間16日晚間，兩人的辦公室尚未收到任何正式通知。

明尼蘇達州州長華茲。（圖／路透）

這項調查象徵聯邦政府與明州地方官員之間緊張關係的進一步升級。川普政府一直批評明州官員對移民及海關執法局（ICE）人員在當地引發的騷亂處理不當，總統甚至暗示可能援引《叛亂法》派遣軍隊進入該市平息暴力事件。

廣告 廣告

面對調查，華茲在聲明中指責聯邦政府「將司法系統武器化並威脅政治對手」，稱這是「危險的專制手段」。他強調：「唯一沒被調查的人是那位開槍射殺蕾妮・古德（Renee Good）的聯邦探員。」

佛雷則在給CNN的聲明中表示，這項調查「顯然是試圖恐嚇我，因為我為明尼阿波利斯、我們的地方執法部門和居民站出來，反對這屆政府給我們街道帶來的混亂和危險。我不會被恐嚇。我的焦點將保持在一直以來的地方：確保我們城市的安全。」

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社交平台X上發文提醒：「對明尼蘇達州所有人的提醒：沒有人凌駕於法律之上。」副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，他已與明尼阿波利斯的美國檢察官辦公室會面。他在X平台上寫道：「我們支持那些執行合法職責保護公共安全的人員，並將起訴任何攻擊或阻礙他們的人。」

據兩名聯邦執法消息人士透露，約有1,000名額外的美國海關與邊境保護局探員預計本週部署到明尼阿波利斯，支援先前已部署的約2,000人。

明尼蘇達州因ICE槍擊案出現抗議潮。（圖／路透）

川普政府上個月在雙子城啟動「都會區大規模行動」，目標是無證索馬利亞人，但行動也拘留了來自其他國家的移民。這場行動引發了居民和抗議者的強烈反彈，他們在街頭和ICE臨時基地與執法人員對峙。古德的遭槍擊事件加劇了聯邦與州政府官員之間對實際情況的分歧。本週，一名聯邦探員又射傷了一名委內瑞拉籍人士，聯邦官員稱對方開始抵抗逮捕並「暴力襲擊」一名警官。

布蘭奇將明州的騷亂歸咎於華茲和佛雷，並在X平台上發文表示：「明尼蘇達叛亂是一個失敗州長和糟糕市長鼓勵對執法人員施暴的直接結果。這令人作嘔。華茲和佛雷——我正專注於以任何必要手段阻止你們的恐怖主義。這不是威脅，而是承諾。」

延伸閱讀

台美關稅15%壓境！台灣矽盾消失中？張善政重磅出手

影/星鏈滲透伊朗？張延廷：馬斯克「免費使用」成美情蒐突破口

遭疑未利益迴避！川普豪擲16億買債 兩月內瘋狂交易套現4千萬