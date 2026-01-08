遭控阻3校接亞太學院 技職司長楊玉惠：若有願請辭

（中央社記者林敬殷台北8日電）苗栗亞太創意技術學院停辦6年，亞太學院公益董事日前舉行記者會，指控教育部執意分割、變賣校產還債，影響校地完整性，更控訴教育部曾試圖阻擋3所公立大學接手亞太校地。教育部技職司長楊玉惠今天表示，絕對沒有阻擋，若3位校長有接到她的電話，願意馬上請辭。

立法院教育及文化委員會今天審查「大學法部分條文修正草案」等案。

亞太創意技術學院自108年經教育部命令停辦，2021年起交由9名公益董事管理後續事宜，目前已經完成財產清點和會計師簽核，一度傳出有3所公立學校洽詢，表達想要承接校地意願，但公益董事長林永頌及多位董事在去年12月30日舉行記者會表示，亞太創意學院雖然負債約新台幣7000多萬元，但校產達24億元，教育部卻施壓強迫校產公開標售。

國民黨立委萬美玲質詢時表示，教育部稱找很多政府單位學校沒人要接手，但公益董事成員周平提到，董事會曾主動洽詢清華大學、陽明交大、聯合大學，一開始3校表達願意接手，並進行實際勘查，卻傳出教育部技職司沒有積極促成，還暗示承接單位接手後沒有經費補助，要好好想一想。

楊玉惠答詢時說，絕對沒有阻擋，假如3位學校校長有接到她的電話，願意馬上請辭，她絕對沒有打電話給3位校長，對於私立學校退場校地國有化公共化是一致原則，甚至拜託學校在校務可以使用校地前提下接受，不會去阻擋。

教育部次長朱俊彰則表示，只要校方校務會議通過，像是台科大跟華夏技術學院、清華大學跟中華大學，教育部立場就是盡力協助，一週內會把過去協助私校退場措施提供給委員參考。

此外，北一女老師日前於班群轉傳台北市長蔣萬安在雙城論壇的演講影片，大讚演說技巧，遭質疑不中立。同校的老師區桂芝受訪時，批評學生「硬要把它跟政治貼上標籤，這就是腦殘」。

民進黨立委吳沛憶表示，區桂芝公然透過媒體公審、羞辱學生，台北市政府至今沒有回應，這件事就算沒有違反教師法，可能違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，要求教育部了解是否有違教學倫理、教師倫理。

朱俊彰說，期待老師在教學遵守教育中立，恪遵專業精神，引導學生建立好的公民素養，先前要求地方政府督導各級學校落實分際，會請台北市教育局了解。（編輯：蘇龍麒）1150108