遭控霸凌下屬、釀前助理失控自傷 劉書彬喊不予置評

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨立委劉書彬前國會助理邱子安，昨（18）日在網路上指控對方是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人，更批露對方求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂，甚至還讓邱子安不堪承受劉書彬羞辱事的言詞，因此當場失控自傷後請辭。對此，劉書彬今（19）日上午堵訪則稱不予置評，還稱「每個人在辦公室的管理上都有自己的風格」。

針對被邱子安指控涉嫌霸凌國會助理，劉書彬今日在立院議場被媒體堵訪，她笑稱這種事情沒辦法在一時間講清楚，因為這是很奇怪的事情，「前助理他們因為被資遣，而造成的原因，所以沒辦法多做說明，因為他可能有自己的想法，每個人都有自己的言論自由」，

劉書彬原先要馬上離開，但記者也追問，邱子安是否在劉書彬面前自傷、打自己兩個耳光，劉書彬則反問「你們說的這位是誰你們知道嗎？他自己有說感受到不舒服，但我們也沒有想到有這樣的情形」。

面對記者再問，邱子安有指控劉書彬對助理涉及貶抑的言詞，以及要求公文擺放的位置和要求澆花等吹毛求疵，劉書彬則說，這是非常個人的自由表述，而對於這樣的說法「我不予置評，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的風格」。



同時，劉書彬喊說「例如澆花，我認為植物非常重要，助理有協助，但如果助理沒協助就自己來，因為自己不想造成人家困擾」。

她還表示，自己的辦公室在地下室，是一個比較陰暗的地方，而澆花增加綠意不是很好嗎？「有請助理做這部分也是很清楚，如果助理反應沒做，那她就自己澆花，這很天經地義的事情，好啦！我們就討論到這邊」。

民眾黨立委劉書彬。（圖／民視新聞）

當劉書彬轉頭離開，記者則繼續追問相關問題時，劉書彬則說：「喔！我現在就不予置評，我剛已經說結束我的訪問了，謝謝大家尊重我，我等等政黨有聯合活動，各位媒體辛苦了，謝謝！」。

