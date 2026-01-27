遭控霸凌助理！傳被柯文哲指責害人才出走 劉書彬：將提告不實報導
記者楊士誼／台北報導
民眾黨立委劉書彬近期遭數次指控霸凌助理，更被前助理邱子安在具名踢爆，稱劉以貶低、折磨下屬為樂，對下屬無差別職場霸凌與PUA，今（27）日再有媒體踢爆，劉書彬的作風讓前民眾黨主席柯文哲不滿，柯在黨內會議時更當面指責劉書彬，稱其作風已造成多名人才出走。劉書彬稍早回應，柯文哲「有表達關心」，而對於沒有證據的不實報導，她將會提告。
劉書彬表示，自己在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的「抹黑」必須嚴正澄清。她強調，她的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。
劉書彬指出，為民服務是最急切的事，於是去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來一起打拼。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。她承認自己溝通表達「有很大進步的空間」，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，一起為理想中的自由祥和社會努力。
另針對「柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走」。劉書彬則回應，自己參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心。她認為，大家在黨內都是一家人，把話說開都會有圓滿的結果。莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具，「沒有證據的不實報導，我將會進行提告」。她也強調，會繼續在民生議題、教育文化等核心政見上努力，實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式。
