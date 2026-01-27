遭控霸凌助理 白委劉書彬：溝通表達有很大進步空間

白委劉書彬。（民眾黨團提供）

白委劉書彬上任後爭議不斷，先前被前助理邱子安指控「無差別職場霸凌」，今（27日）再爆出，遭民眾黨前黨主席柯文哲當面指責造成黨內多名資深助理出走，違背黨內理念；且劉去年已花費35萬元大規模整修立委辦公室，如今因「兩年條款」前6席立委要卸任，因此想更換辦公室，違反柯的「不要浪費公帑整修」指示。對此，劉書彬仍堅稱，「不要將正常的職場管理泛政治化」，但也承認「溝通表達有很大進步的空間」。

針對辦公室修繕與搬遷爭議，劉書彬27日下午表示，本辦將遷入的辦公室皆依照2位黨主席柯文哲、黃國昌指示，不動用預算，並也請2位同仁至抽籤更換的麥玉珍立委辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，本辦僅就現有座位調整並自行增加座位。

劉書彬指出，而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，本辦需等麥玉珍辦公室於1月30日或1月31日完成搬遷，因此回應對方可於1月31日中午後至本辦進行相關進駐事宜。

面對「職場管理」指控，劉書彬提及，「我在學術界與國會辦公室始終秉持『嚴謹專業』的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，我願意檢討溝通方式。」但對於所謂霸凌的抹黑，她必須嚴正澄清，「我的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化」。

劉書彬稱，為民服務是最急切的事，於是去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來一起打拼，「如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。我承認自己溝通表達有很大進步的空間，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，我們一起為理想中的自由祥和社會努力」。

此外，面對外傳柯文哲在內部會議指責此作風造成黨內多名人才出走，劉書彬坦言，「我參與民眾黨會議時，前主席柯文哲有表達關心。我認為大家在黨內都是一家人，我們把話說開，都會有圓滿的結果。」

