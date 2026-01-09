遭控霸凌害死前助理！莫莉首露面哽咽發聲 願事情回歸原貌

莫莉和經紀人Henry決定攤開事情原貌，希望一切重回正軌。（圖／IG@molly_chiang）

時尚網紅莫莉（Molly）日前遭爆把2025年被詐騙百萬一事，全部究責在前助理身上，也導致對方遭受網暴和霸凌，選擇離開人世。對此，莫莉沉寂多日後，終於和經紀人Henry解釋一切，攤開所有對話資料證據，希望讓事情的原貌被看見、讓事情回到正軌。

莫莉表示，這位前助理是在2025年2月27日入職，專門負責她的私人行程、製作案以及帳務等，「入職那天我就非常喜歡她，我也覺得她工作能力超級好」，還會將公司大小章交給對方處理。而在前助理輕生新聞爆出後，團隊也在第一時間聯繫前助理的母親表達關心，沒想到前助理媽媽回應，她並未接到任何派出所或是醫院有關女兒輕生的通知，也對於一切毫不知情。

還原百萬詐騙！前助理私自匯出公款

莫莉指出，2025 年 8 月，前助理在未按照公司流程核對、未告知茉莉或經紀人的情況下，私自與一名自稱是「米蘭包車司機」的帳號進行私訊溝通，並助理帶著公司大小章前往銀行，分別匯出2筆款項到假司機指定的香港帳戶，總金額共計98萬9094元台幣。

茉莉表示，團隊和真正的包車司機早已合作多年，且所有溝通都是在群組上完成。當時報價應為23.5 萬台幣。儘管前助理發生嚴重疏忽，茉莉當時仍選擇給對方機會，並承諾不追究這筆款項的民事賠償責任，希望雙方繼續好好工作，一起解決問題。

此外，莫莉也揭露前助理在執行「萬聖節專案」時，曾假借合作 KOL 公司名義對場地方進行不實指責，甚至編造「已簽署保密協議（NDA）」及「有律師介入」等謊言，有對三方說謊的行為，嚴重造成藝人、場地與合作夥伴之間嚴重的誤解。

前助理離職後失控！上演一人分飾多角鬧劇

時間來到11月6日，前助理主動私訊莫莉提出離職。莫莉評估後也同意，並在當天簽署離職協議、和解協議書，並在錄音保障雙方的權益下，再三確認不再追究被詐騙的98萬9094元。怎料，前助理事後竟改口聲稱不是離職，而是被資遣，並要求給予9個多月以來的加班費。而莫莉這邊也同意支付，最後經律師共同核算後，一共支付了包含特休折現與11月薪資在內的 17萬0106元。茉莉強調，這筆錢是法律規定的加班費，絕非外界傳聞的「封口費」。

Henry指出，在前助理離職後的幾天（11月10日）就收到來自前助理的訊息，聲稱當事人已離世，並由自稱是姊姊兼律師的人士接管帳號。當 Henry 撥通電話確認狀況時，卻是前助理本人接聽。Henry 在影片中發誓，電話那頭的人雖然試圖以「姊姊」身分指責公司，隨後又變換聲音改說台語冒充「媽媽」，但聲音來源全是前助理本人，此狀況令他感到事態失控，才會決定發出第一篇正式聲明。

在影片的最後，茉莉強忍著情緒哽咽坦言，自己過去曾因追求流量而犯錯，例如IU事件，但她一直都在持續反省並願意接受合理的批評，「反省與不實指控是兩回事！」莫莉強調，她堅決反對任何形式的網路暴力與帶風向的行為，並表示沉默已無法保護身邊的人，因此決定站出來公開事實原貌，希望用法律來保護自己與身邊的人，願藉由這部影片公開真相，讓事情回到原貌、回到正軌。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

