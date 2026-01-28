遭控餵毒、騙色 伍諒喊「太瞎」不排除提告

伍諒否認近日不實指控。（圖／翻攝自伍諒IG）





金曲歌王伍思凱31歲兒子伍諒，近日被爆料在交友軟體上疑似涉及以大麻作為誘因接近女性。據《鏡週刊》報導，多名女子指控他利用「星二代」身分攀談，並被指稱以免費提供大麻換取性行為。消息曝光後，伍諒隨即在IG發文否認相關指控，直呼內容「太瞎」，並表示將循法律途徑。

否認指控喊遭抹黑

針對外界質疑，伍諒強調「餵毒、騙色」等說法皆屬不實，指控內容已對其名譽造成嚴重傷害，並透露已委託律師蒐證處理，保留法律追訴權。他也在個人Instagram限動發文回應風波，簡短寫下「哈囉，太瞎了吧！」，並同步貼出媒體求證對話，表明自己從未做出相關行為。

伍諒在IG發文否認相關指控。（圖／翻攝自伍諒IG）

過往爭議再被翻出

事實上，伍諒於2018年赴美就讀波士頓柏克利音樂學院期間，曾因情緒失控在街頭亮刀而遭警方逮捕，一度引發關注。近年來他逐步回歸音樂圈，嘗試以作品重新出發，外界也曾以「浪子回頭」形容其轉變。

