遭控「刻意打擊」地方廚餘去化工作！環境部3點反擊

農業部下令22日起禁用廚餘餵豬，讓各縣市該如何處理廚餘成為刻不容緩的議題。 圖：環保局／提供

[Newtalk新聞] 為防堵非洲豬瘟疫情，農業部下令22日起禁用廚餘餵豬，讓各縣市該如何處理廚餘成為刻不容緩的議題。然而，對於網路流言指稱環境部在農業部公布禁止廚餘養豬後，公布廚餘績效評鑑結果，是對地方政府廚餘去化工作的「刻意打擊」一事，環境部列出3點澄清，相關指控皆與事實不符。

由於台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部22日緊急召開記者會，下令全國禁止宰殺或載運豬隻，且不得使用廚餘養豬，以杜絕感染源。豬隻禁止餵食廚餘期間，各地方政府該如何處理轄區內的廚餘成為熱門話題。在此同時，網路上有謠言稱環境部在此時公開廚餘績效評鑑，可能是在刻意打擊地方政府在廚餘去化工作上的努力，可能讓非洲豬瘟疫情擴散。對此，環境部嚴正回應，網路謠言絕非事實，並強調環境部將以專業協助地方管理廚餘，共同完成防堵非洲豬瘟疫情使命。

環境部說明，所謂廚餘處理績效評鑑是針對各縣市政府廚餘收集、清運和去化管理等事項進行評核。即便近期因應非洲豬瘟疫情，禁止使用廚餘養豬，各地方政府所提出的緊急因應做法也必須要遵守環境部的指引和規範，才不會為了防疫而汙染環境。

此外，環境部已依實提供系統紀錄、統計數據和專家輔導成果資訊，訂定「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，協助各地方政府在兼顧公共衛生安全和防疫工作的情況下，妥善管理廚餘。

環境部重申，國內爆發非洲豬瘟疫情後，環境部隨即成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組及廚餘去化中央前進協調所」，將自明(31)日起，每天邀集各縣市政府召開專家會議，統籌各部會，並和各地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化量能，以確保禁用廚餘養豬期間，能夠安全且快速的處理廚餘。

