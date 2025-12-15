遭控「勾結台獨勢力」 大陸制裁政院顧問岩崎茂

我政院顧問，日本退役將領岩崎茂，被大陸指控「勾串台獨勢力」，因而遭到大陸制裁。

大陸外交部今（15）日宣佈，擔任我行政院政務顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，「公然勾結台獨勢力」，嚴重違背一中原則及中日四個政治文件精神，大陸方面將對岩崎茂採取3項制裁措施，即日生效。（葉柏毅報導）

據大陸央視報導，中方決定對岩崎茂採取的制裁措施包括：一、凍結岩崎茂在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。二、禁止與大陸境內組織、個人進行有關交易、合作等活動。三、不准岩崎茂進入大陸及港澳地區。這三項制裁措施，將從2025年12月15日起施行。

據了解，岩崎茂今年3月獲聘，擔任行政院政務顧問，這也是日本自衛隊退役人士中，首位受邀擔任我政府相關職位的日本前高級軍事將領。岩崎茂曾經擔任日本自衛隊航空幕僚長，並且在2012年1月到2014年10月間，擔任統合幕僚長。退役後曾任日本防衛大臣政策顧問，並且在2023年獲頒日本「瑞寶大綬章」。

此外，也有媒體報導，岩崎茂過去多年，曾擔任日本某大企業顧問，由於這個大企業，在大陸廣泛經營業務；因此，在日本首相高市早苗發表「台灣有事論」之後，大陸方面即施壓，要求這個大企業，解除岩崎茂的顧問一職，作為報復與反制手段。而被強迫選擇的岩崎茂，未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方政務諮詢對象。