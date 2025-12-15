遭控「從鞋商花41天變軍火商」 大石對凌濤提出刑、民事告訴

國民黨桃園市議員凌濤近期質疑國防標案廠商資格，點名大石國際股份有限公司「從鞋商轉做軍火生意」，軍火標案金額上看2億元，形容此為「商業奇蹟」。大石公司今（15）日委任律師事務所發布聲明嚴正駁斥相關指控，並表示將會對凌濤以及相關人士提出刑事、民事告訴。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖／凌濤臉書）

大石公司今天發布聲明表示，該公司依據《政府採購法》規定參與國防部「5.56公厘底火」採購案投標程序，完全符合投標須知所載之國際貿易業資格，代碼為F401010。該採購案採用最低價得標制度，共計4家廠商參與投標，所有投標廠商皆符合資格條件，大石公司因標價最低而得標，並已依約完成履約，證明公司具備履約能力，整個過程符合相關規範，並無任何違法或違規情事。

大石公司將對凌濤及相關人士提告。（圖／大石公司）

聲明進一步點名凌濤，以個人拼湊且刻意扭曲的方式，透過臉書及媒體公開發表不實言論，部分有心人士明知內容不實，仍刻意配合傳述與渲染，已嚴重損害大石公司及其負責人之商譽與名譽。大石公司已正式委請律師，將對凌濤及相關人士提起刑事與民事訴訟，以捍衛公司與相關人員的合法權益。

大石公司強調，言論自由並非毫無界線，民意代表更不應視法律於無物、惡意中傷他人。基於平衡言論自由與社會責任，並為確保法治健全運作，大石公司決定挺身而出、訴諸司法，同時也呼籲社會大眾與媒體審慎查證，勿再以訛傳訛，以免影響國防正規合法採購，甚至危及國家安全。

