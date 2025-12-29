遭控「拿中共的錢」！館長提告捍衛清白 怒嗆：民進黨的媒體亂寫

[FTNN新聞網]記者周雅琦／台北報導

網紅「館長」陳之漢近日遭媒體點名，指其在中國的直播與商業合作，背後疑涉及中共統戰資金操作，引發輿論熱議。對此，館長於昨（28）日公開發文否認，直言相關報導不實，已決定提告捍衛清白，貼文發出後，不到1天就吸引逾1.9萬人按讚。

根據《自由時報》昨日引述知情人士指出，館長近期在中國成立新公司，跨平台進行直播帶貨，有中國茶葉品牌傳出與其簽署500萬人民幣（約2234萬新台幣）的代言合約，另有中國網路公司提供「智慧館長1號」技術與流量支援，背後疑似涉及官方背景單位，以商業名義進行統戰操作。

對此，館長昨日下午在臉書發文反擊，他指控「民進黨的媒體」未經查證即指控他「拿中共的錢」是亂寫，強調自己是憑本事在中國經營事業，正努力當個正當的台商，並非接受中共資金。他表示，如今司法「嚴重被民進黨控制」，即使告不贏也仍將決定提告。

館長全文

雖然現今司法嚴重被民進黨控制

但是今天自由時報報導我拿中共的錢

我決定提告! 我知道可能告不贏

但我只想講 我很辛苦也很累

努力在大陸當個正當的台商

就跟沈柏楊或是民進黨去大陸賺錢

一樣 為何台灣民進黨的媒體可以亂寫

就因為台灣法律你們說了算是嗎？



