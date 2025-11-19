遭揭與艾普斯坦長達6年私人往來 前財長桑默斯聲明表示羞愧

美國眾議院18日以427比1，壓倒性的票數通過「艾普斯坦檔案透明法案」，參議院傍晚也無異議通過，兩院唯一的一張反對票，來自路易斯安納州共和黨眾議員希金斯，他反對的理由是「法案違背美國250年刑事司法程序，許多被害人、證人的個人資料將會曝光，無辜的人可能會受傷害。」

眾院監督暨政府改革委員會，上星期公布的兩萬頁文件，揭露艾普斯坦與國際間多位政商領袖，皇室貴族之間往來的資料，川普的名字也多次被提及，引起美國媒體連日不斷的追問。

廣告 廣告

18日他在白宮接待到訪的沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，又被ABC記者追問為什麼不直接公布這宗性犯罪案詳情？川普惱火的飆罵記者，威脅要撤銷ABC的營業執照，並把矛頭轉向民主黨，指前總統柯林頓、前財政部長桑默斯，才是與艾普斯坦往來密切的人，不是他。

美國總統川普表示，「我跟傑佛瑞艾普斯坦沒有關係，多年前我就把他趕出我俱樂部，因為我想他是個變態，但我猜我是對的，但你知道誰跟他有關係嗎？比爾柯林頓、賴瑞桑默斯，那個掌管哈佛的人，每晚每個週末都跟他在一起。」

川普日前便已經下令司法部與聯邦調查局，就他口中這票涉案的民主黨人士展開調查。

最新公布的電郵內容，顯示1999至2001年柯林頓政府時期，擔任過財政部長，歐巴馬政府的國家經濟會議主席，2001至2006年擔任哈佛大學校長，一直以來在經濟政策深具影響力，目前在哈佛執教的桑默斯，與艾普斯坦有長達6年的私人往來，甚至是在他被定罪後仍與他保持聯繫。

哈佛校刊17日發布的新聞揭露了，兩人私底下追女和貶低女性的言行之後，在校園、學界引發了極大的震撼。

哈佛大學學生昂朱旺表示，「他現在顯然成了公眾關注的焦點，所以稍微退居幕後是明智之舉，但我認為這對他形象也沒有什麼幫助，我覺得他再也沒有辦法翻身了。」

桑默斯當天對外發布聲明，表示深感羞愧，宣布退出公共事務。