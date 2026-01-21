遭搜大量毒品！大咖女星涉毒遭函送 檢方「怕她脫罪」求一罪名立案

記者林汝珊／台北報導

米倉涼子涉毒被抓。（圖／翻攝自IG）

日劇女王米倉涼子近年憑藉《派遣女醫》系列紅遍亞洲，不料日前驚傳涉毒，日媒20日報導指出，米倉涼子因涉嫌違反日本《麻藥取締法》，檢方以「共同持有毒品」罪名立案，已遭相關單位函送檢方，消息傳出震撼演藝圈。

米倉涼子與阿根廷籍男性友人疑似涉及非法藥物，據日媒報導，檢方刻意以「共同持有」名義偵辦，為的就是防止她以「毒品屬男友所有、自己不知情」為由脫罪。法律界人士指出，只要當事人明知住處存放毒品，且具備管理、控制狀態，即使非實際持有人，仍須負起刑責。

廣告 廣告

米倉涼子日前也發表聲明，表示：「部分媒體報導關於搜查機關進入我家搜索一事，確為事實。」解釋事件發生後，在與律師團研議下，為了維持調查的公正性與全面配合司法程序，選擇保持沉默，避免對外發布任何訊息，針對調查進度，米倉涼子也表示：「雖然未來仍會持續配合，但就目前累積的合作程度來看，我認為現階段已告一段落。」

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

《黑白大廚》林盛根自爆酒駕完蛋了！「超慘下場曝光」安成宰也切割

勝利極樂近況曝光！與柬埔寨犯罪大佬狂歡！爆「再造Burning Sun」

李聖經化身冷感女神！戀上「奶狗小鮮肉」製作組認：最佳人選

劉冠廷看父背影哭了！揭婚禮背後心酸 楊貴媚一聽心疼：很揪心

